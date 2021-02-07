В ДТП на Урале погибли двое детей

В Ивдельском районе (Свердловская область) на 116 км дороги Ивдель – ХМАО произошло ДТП, в результате которого погибли два ребенка, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь со стороны Ханты-Мансийска в сторону Ивделя превысил скорость, а также не учел дорожные и метеорологические условия, допустив занос, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП восьмилетняя девочка, пассажир автомобиля Kia Rio погибла на месте происшествия. Ее десятилетняя сестра, скончалась во время транспортировки в больницу. Водитель, отец погибших, в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦГБ Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ). В автомобиле Toyota никто не пострадал.

«На месте происшествия сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа проводит процессуальные действия. Личности участников аварии устанавливаются. Известно, что в автомобиле Kia Rio находилась семья, жители Нягани. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение», — отметили в УГИБДД.

Напомним, сегодня, 7 февраля, из-за усложнившихся погодных условий в Свердловской области введено временное ограничение для движения междугородних автобусов, а в некоторых районах региона ограничение действует для всех видов транспорта.