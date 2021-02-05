Ярославское МЧС выпустило экстренное предупреждение об аномальных холодах

Главное управление МЧС по Ярославской области распространило 5 февраля экстренное предупреждение об ухудшении погоды на территории региона. По информации ведомства, в Ярославской области с 7 по 11 февраля ожидается аномально-холодная погода. В эти дни среднесуточная температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что, по данным центра погоды «Фобос», В воскресенье 7 февраля в Ярославской области температура воздуха прогнозируется на уровне минус 20 градусов. В понедельник 8 февраля на рассвете синоптики прогнозируют морозы до минус 26 градусов. В некоторых районах области температура опустится до минус 30 градусов.

В связи с сильными морозами спасатели просят жителей региона проявлять внимательность и осторожность. Из-за сильных холодов в МЧС прогнозируют увеличение вероятности возникновения ЧС, вызванных ростом числа пожаров в жилом секторе, а также на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения.

Также чрезвычайные ситуации могут быть вызваны нарушениями в работе систем электроэнергетики в связи с ростом нагрузки и из-за неисправности печного, газового или электрического оборудования. Возможны аварии, вызванные нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения. Прогнозируются нарушения в работе транспорта. МЧС предупреждает о возможном увеличении случаев переохлаждения, обморожения и гибели людей.

Антон Антонов