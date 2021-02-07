В ДТП на трассе «Екатеринбург — Челябинск» столкнулись 20 автомобилей

В ДТП на отрезке федеральной трассы М-5 «Екатеринбург — Челябинск» столкнулись 20 автомобилей, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Вероятной причиной происшествия стало то, что один из водителей превысил скорость, из-за чего его автомобиль занесло. Более точные обстоятельства случившегося выясняют инспекторы ДПС.

На месте ДТП образовалась пробка не менее трех км, из-за чего сотрудникам МВД пришлось организовать реверсивное движение, а водителям было рекомендовано объезжать этот участок через с. Патруши и Арамиль.

Напомним, сегодня, 7 февраля, из-за усложнившихся погодных условий в Свердловской области введено временное ограничение для движения междугородних автобусов, а в некоторых районах региона ограничение действует для всех видов транспорта.