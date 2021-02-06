В двух на 100

Женская сборная России по баскетболу обеспечила себе путевку на чемпионат Европы 2021 года. В субботу подопечные Александра Ковалева в шестом, заключительном, туре отборочного турнира континентального первенства разгромили сборную Швейцарии со счетом 103:47. Это позволило сборной России занять первое место в группе C. Чемпионат Европы пройдет 17–27 июня во Франции и Испании.

Львиную долю работы сборная России сделала задолго до того, как участники группы C (в не выступали также команды Боснии и Герцеговины, Швейцарии, Эстонии), квалификационного турнира чемпионата Европы 2021 года, собрались в Оренбурге, где в режиме «пузыря» проходили завершающие матчи квалификации. Если бы не осечка в первом матче отбора, в котором россиянки еще в ноябре 2019 года с минимальной разницей уступили боснийкам, можно было бы сказать, что квалификацию российская команда прошла практически идеально. Но осечка была и ее последствия ощущались даже после того как сборная России с запасом обыграла босниек в ответной встрече, обеспечив себе перевес по личным встречам. Ведь вероятность, пусть и мизерная, «проехать» мимо чемпионата Европы у команды Ковалева оставалась. Так что россиянкам нужно было непременно побеждать в обоих матчах февральского окна квалификации – против команд Эстонии и Швейцарии.

С задачей они справились на все 100. И в прямом и в переносном смысле. Для начала сборная России уничтожила эстонскую команду, обыграв ее с перевесом в 44 очка (79:35). Кстати в этой игре Александр Ковалев пошел на эксперимент, выпустив сразу четырех баскетболисток ранее за сборную не игравших (Аделину Абайбурову, Анну Буровую, Дарью Курильчук и Александру Марченкову). Впрочем, для него это дело обыденное. Достаточно сказать, что за отборочную кампанию к Евро-2021 Ковалев использовал 24 баскетболисток, из которых почти половина — 11 – ранее за главную команду не играли. В результате средний возраст сборной оказался меньше 25 лет. А сыграй за сборную Анастасия Олаири Косу, которой только 15 лет (в Оренбург она приехала, но на площадку не вышла по медицинским показаниям), он мог бы оказаться еще ниже.

Похоже, увиденное в матче против Эстонии тренера вполне устроило, хотя после игры, как и положено, он все же искал какие-то недостатки.

Так что на последний матч отбора, против швейцарок он решил воздержаться от экспериментов. В результате его подопечные камня на камне не оставили от швейцарской команды, обыграв ее с разницей в 56 очков — 103:47. Самым результативным игроком матча стала Мария Вадеева набравшая 25 очков и сделавшая 11 подборов.

С учетом перевеса добытого в игре с эстонками, получается, что сборная России выиграла последние матчи отбора с профицитом в 100 очков, уверенно заняла первое место в группе и вышла на чемпионат Европы.

Второй стала сборная Боснии и Герцеговины. К слову она тоже едет на Евро-2021. По регламенту на чемпионат Европы напрямую попадают победители девяти отборочных групп, а также лучшие пять команд, занявшие вторые места.

«Поздравляю всех болельщиков с победой и с выходом на Евробаскет. Очень хорошо, что мы увидим сборную России летом в Испании и Франции, среди лучших баскетболисток Европы. У нас интересная молодая команда, приятно было видеть в ней и новые лица — тренерскому штабу удалось попробовать в деле многих новичков, которые получили опыт перед таким ответственным турниром, как чемпионат Европы. – заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, — Хочется поблагодарить и гостеприимную оренбургскую землю, которая сделала все для побед главной команды страны. Продолжаем готовиться к лету, а пока — желаем нашим девушкам успешного завершения клубного сезона. От лица федерации и от болельщиков — спасибо им за их время, за то, что отдают силы на благо национальной команды». Впрочем, господин Кириленко считает, что оценивать последние результаты сборной нужно все же трезво. «Этим двум победам не следует слишком сильно радоваться, но и недооценивать их не стоит. На сегодняшний день сборная России сильнее этих соперников, что и доказала своей игрой. Но на чемпионате Европы нас ждут соперники посерьезнее, и к этому нужно быть готовыми» — сказал он.

Арнольд Кабанов