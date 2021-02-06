Таблица 4. Результаты исследования летательных аппаратов с электрической силовой установкой

|
|Компания
|Самолет
|Архитектура
|Компоненты
|Удельная мощность, кВт/кг
|Boeing
|Узкофюзеляжный
|Параллельная гибридная
|Двигатель (1,3-5,3 МВт)
|3,0 – 5,0
|Аккумуляторы
|0,75
|Airbus
|Общая авиация
|Гибридная
|Двигатель
|Не определено
|Генератор
|Аккумуляторы
|0,8
|Полностью электрическая
|Аккумуляторы
|0,25 –0,40
|Узкофюзеляжный
|Последовательная Гибридная
|Двигатель
|Не определено
|Генератор
|Аккумуляторы
|0,8
|NASA STARC-ABL
|Узкофюзеляжный
|Турбо-электрическая
|Генератор (1,45 МВт)
|13,0
|Двигатель (2,6 МВт)
|ESAero
|Узкофюзеляжный
|Турбо-электрическая
|Генератор
|8,0
|Двигатель
|4,5
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