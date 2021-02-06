06 февраля, суббота
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Таблица 4. Результаты исследования летательных аппаратов с электрической силовой установкой

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Компания Самолет Архитектура Компоненты Удельная мощность, кВт/кг
Boeing Узкофюзеляжный Параллельная гибридная Двигатель (1,3-5,3 МВт) 3,0 – 5,0
Аккумуляторы 0,75
Airbus Общая авиация Гибридная Двигатель Не определено
Генератор
Аккумуляторы 0,8
Полностью электрическая Аккумуляторы 0,25 –0,40
Узкофюзеляжный Последовательная Гибридная Двигатель Не определено
Генератор
Аккумуляторы 0,8
NASA STARC-ABL Узкофюзеляжный Турбо-электрическая Генератор (1,45 МВт) 13,0
Двигатель (2,6 МВт)
ESAero Узкофюзеляжный Турбо-электрическая Генератор 8,0
Двигатель 4,5
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