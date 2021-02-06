В Ярославле назвали три самые «убитые» улицы города

Три самые «убитые» дороги в Ярославле назвал ярославский общественник, координатора проекта «Дороги Ярославской области» Темур Абдуллаев, сообщило сетевое издание 76.ru. По мнению господина Абдуллаева, в областном центре наиболее проблемными и остро нуждающимися в ремонте являются улицы Победы и Комсомольская в центральной части города, а также Юго-Западная окружная дорога.

Общественник отметил, что реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ярославле дает положительный результат и плохих дорог становиться меньше.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что ярославское региональное отделение Общероссийского народного фронта составляет свой рейтинг дорог, требующих немедленного ремонта. По словам руководителя исполкома ярославского ОНФ Игоря Ямщикова, на данный момент в Ярославле не отремонтированными остались две дороги, вошедшие в составленный ОНФ «Топ-10 плохих дорог» на 2020 год. Это Тверицкая набережная и улица Строителей. Всего же ОНФ занес в реестр «убитых дорог» региона более 1,2 тыс. дорог протяженностью 935 км.

Подробнее о дорогах региона, требующих ремонта, в материале "Ъ-Ярославль" – «Ненормативные километры».