«Сима-Ленд» вынесли предупреждение из-за масштабной акции в поддержку Путина

Министр общественной безопасности (МОБ) Свердловской области Александр Кудрявцев вынес предупреждение екатеринбургской компании «Сима-Ленд» из-за массового флешмоба в поддержку президента РФ Владимира Путина, в котором несколько тысяч сотрудников прошлись с флагами России перед главным корпусом компании и выстроились в гигантскую надпись «Путин наш президент». Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на господина Кудрявцева. Он отметил, что компания будет привлечена к ответственности за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Отметим, «Сима-Ленд» известна своей поддержкой главе государства. Ранее компания уже записывала подобные видеоролики. Например, 29 января сотрудники компании провели флешмоб, где они под песню Наргиз «Нас бьют, мы летаем» танцуют в одинаковой форме на фоне российского триколора.

Бизнесмен Андрей Симановский не скрывает своих патриотических взглядов и старается прививать их своим сотрудникам. Например, перед началом рабочего дня в компании обязательно слушают гимн России. Кроме того, перед сотрудниками выступают приглашенные звезды — в частности, лекции им читал кинорежиссер Никита Михалков.