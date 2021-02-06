Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, как преобразилось меню и интерьер заведения.

Ресторан «Ботаника» исправно исполнял функцию верного «заведения на районе» 13 лет, после чего дозрел до перезагрузки, и правильно сделал. Все изменения пошли ресторану на пользу. Интерьер в стиле эклектик со всеми родовыми чертами современного московского винного бара полностью избавил «Ботанику» от местечковой провинциальности и теперь соответствует самой продвинутой локации.

Кухня тоже обрела новое звучание. На пост шефа заступил Григорий Чунихин с отличной школой Cutfish и очень хорошими перспективами на будущее. В отличие от многих своих коллег-ровесников, Чунихин не перегружает блюда деталями, бережно относится к продукту и имеет врожденное чутье к вкусовому балансу. Меню выдержано в стиле городского кафе с легким «ботаническим» уклоном в декоре. Его алгоритм: два-три базовых продукта, яркий, объемный, четко очерченный вкус и много-много зелени. Раздел пиццы из этого концепта явно выбивается, но и она по исполнению совсем не плоха.

Из закусок точно стоит пробовать жареные артишоки с йогуртом и лимонной цедрой, романно с горгонзолой и мезе из шести закусок с римской фокаччей, среди них выдающийся хумус из печеной свеклы с прекрасным подкопченным привкусом. Из основных блюд лимонный цыпленок на гриле с грецким орехом, томленый ягненок с мятным соусом дзадзики и лосось терияки с мятым авокадо. Такая добротная городская еда на каждый день точно нужна не только на Большой Грузинской.