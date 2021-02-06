«Особую роль в успехе, безусловно, сыграли наряды»

Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, чем вдозновлялась Эллен Мирожник при создании костюмов для персонажей.

5000 костюмов, огромная команда и тысячи часов работы — сериал «Бриджертоны» побил все рекорды и стал самым популярным шоу Netflix. И особую роль в этом успехе, безусловно, сыграли наряды, на которые была выделена большая часть бюджета. Ответственной за них была 71-летняя Эллен Мирожник, в портфолио которой в том числе работа над «Роковым влечением» и «Основным инстинктом».

Команда, работавшая над костюмами, состояла из 238 человек — это закройщики, портные, вышивальщики. Целый отдел занимался исключительно украшениями. В общей сложности было создано 7500 предметов одежды — от платков до пальто. Только для главной героини Дафны было сшито 104 платья. На подготовку в общей сложности ушло пять месяцев. По словам Мирожник, вдохновением для нее стали диснеевские мультфильмы, старые коллекции Chanel и даже дизайн кондитерских изделий.

Критики усмотрели в сериале некоторые исторические неточности. К примеру, полное отсутствие шляп, столь популярных у британских аристократов начала XIX века. Костюмеры заменили их на более оригинальные головные уборы. Некоторое негодование вызвало также наличие откровенных декольте, которые в те времена популярны не были. Однако это можно считать художественным приtмом, подчеркнувшим раскрепощенность новинки от Netflix.