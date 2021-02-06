ФСБ сообщила о задержании в Дагестане двух террористов

В Дагестане задержаны два члена законспирированной террористической ячейки, сообщили журналистам в УФСБ по Дагестану. Подозреваемые пытались изъять тайник, в котором находилось оружие. По данным ФСБ, члены ячейки планировали покушения на сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

«Выявлена и пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек. Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находилось самодельная бомба, огнестрельное оружие н боеприпасы»,— приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения пресс-службы ФСБ.

В тайнике, который они пытались изъять, находились самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела.