В Свердловской области у 323 человек подтвердился коронавирус

В свердловской области за минувшие сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 323 человек, еще 13 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

Всего в регионе с начала пандемии было COVID-19 заразились 72 140 человек. Более 64 тысяч пациентов выздоровели, 2 105 пациентов скончались.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Свердловской области продлен до 15 февраля. На фоне снижения заболеваемости коронавирусом, которая фиксируется вторую неделю подряд, региональные власти начинают ослаблять карантинные ограничения. Как ранее писал “Ъ-Урал” в регион доставили еще 60 тыс. доз вакцины от COVID-19.