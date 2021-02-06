Александрова проиграла в полуфинале теннисного турнира WTA в Мельбурне

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Кайе Канепи из Эстонии в полуфинале Gippsland Trophy — турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Мельбурне. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:7 (6:8). Матч длился 1 час 30 минут.

Екатерина Александрова находится на 33-м месте в рейтинге WTA. Кайя Канепи занимает 94-ю строчку. Она в финале сыграет с бельгийкой Элизой Мертенс. Призовой фонд соревнований — $565,5 тыс.

Australian Open пройдет 8–21 февраля. Екатерина Александрова в первом круге сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан.