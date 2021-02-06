Эксперт прогнозирует снижение заболеваемости в Москве до 600 случаев день в марте

В марте ежедневное число заразившихся коронавирусом в Москве может снизиться до 600, спрогнозировал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. За последние сутки в столице выявили 2032 заболевших.

«В Москве день с небольшими зарегистрированными случаями был 24 декабря 2020 года — 8,2 тысячи заболевших, а 4 февраля нынешнего года этот показатель уже снизился до 2095 заболевших. Ожидается, что цифры Москвы снизятся до около 600 человек в день, что будет в марте»,— сказал господин Тавадян «РИА Новости».

В Москве за время пандемии выявили 939 482 заразившихся коронавирусом, умерли 13 772 человека, выздоровели 839 832. Всего в России зарегистрировано 3 934 606 случаев, за сутки выявили 16 688 заболевших. Умерли 75 732 человека, выздоровели 3 413 495.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что основные ограничения, связанные с распространением COVID-19, в Москве могут отменить к маю. Он также считает, что в России «все нормально» с коронавирусом будет к лету 2021 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Антивирусные ограничения в Москве могут отменить к маю».