Прибывающим в Россию на поезде рекомендовали сдавать тест на COVID-19

Гражданам, которые прибывают в Россию на поезде, рекомендуется предоставить справку об отсутствии коронавируса. Это следует из рекомендаций Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении, опубликованных на сайте Роспотребнадзора (не носят обязательного характера).

«Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения государственной границы государства-члена…»,— говорится в рекомендациях.

Исключение рекомендуется делать для детей в возрасте до пяти лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), членов правительственных делегаций при возвращении в страну гражданства, членов локомотивных бригад и людей, связанных с железнодорожными перевозками.

«Принятый документ носит рекомендательный характер, и с учетом динамики развития санитарно-эпидемиологической ситуации, принимаемые в странах Союза меры могут быть изменены как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения в соответствии с законодательством государств-членов»,— отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее правительство сообщило о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией с 8 февраля. Россия с 15 февраля также возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Решение было принято с учетом мнения оперштаба по ситуации с коронавирусом.