Ливан зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Ливане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Это уже 20-я страна, которая одобрила препарат.

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства»,— говорится в сообщении.

Ранее вакцину одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).

В мире зарегистрировано более 105 млн заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли за время пандемии 2,3 млн человек, выздоровели 58,5 млн.

О продвижении вакцины читайте в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».