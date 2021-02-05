Курс доллара. Прогноз на 8–12 февраля

Богдан Зварич, главный аналитик Рубль может продолжить укрепляться к основным мировым валютам В рамках предстоящей недели ожидаем движения пары USD/RUB в диапазоне 73–75 руб./$. Восстановление цен на нефть и некоторое снижение геополитической напряженности способствуют укреплению рубля. Плюс к этому активизировался спрос инвесторов на рисковые активы на фоне процесса вакцинации, который набирает обороты, а также на ожиданиях принятия в полном объеме пакета помощи американской экономике, предложенного президентом Байденом. В сложившихся обстоятельствах рубль может продолжить укрепляться к основным мировым валютам. При этом в случае существенного улучшения внешней конъюнктуры ожидаем тестирование нижней границы данного коридора.

Виталий Громадин, старший аналитик Геополитические риски не будут оказывать заметного негативного эффекта В начале следующей недели пара USD/RUB может торговаться в диапазоне 73–76 руб./$. На рынке повысился интерес к рисковым активам, в том числе сырьевым валютам, благодаря прогрессу в согласовании пакета стимулов в США на $1,9 трлн. После утверждения бюджетной резолюции в Сенате демократам достаточно простого большинства для успешного голосования. Минфин РФ в этом месяце выделит на покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила 45,6 млрд руб., что меньше, чем объемы покупок в январе (106,3 млрд). Это выглядит скорее позитивным моментом для рубля. Геополитические риски не будут оказывать заметного негативного эффекта на российскую валюту.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Внешнеполитическая риторика США пока сводится к возможности санкций с минимальным ущербом для рубля Рубль предпринимает робкие попытки восстановиться на фоне локальных максимумов в нефтяных ценах и общем позитивном настрое на мировых рынках. Внешнеполитическая риторика США пока сводится к возможности санкций с минимальным ущербом для рубля и рублевых активов. Это позволяет кривой доходности ОФЗ перестать повышаться и создает предпосылки для коррекции. Таким образом, вполне вероятно, что на неделе рубль возьмет передышку и начнет консолидацию немного ниже уровня 75 руб./$. Среди возможных рисков выделяю вероятность дальнейшего укрепления доллара в мире и снижения нефтяных цен в рамках коррекции после быстрого роста в прошедшие несколько дней.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках Волатильность курса российского рубля будет повышенной по мере дальнейшего развития ситуации с санкционной повесткой На данный момент курс российского рубля растет вслед за дорожающей нефтью, а также на фоне попыток укрепления валют-аналогов на валютном рынке Forex. При этом рыночная активность может быть невысокой в ожидании выхода трудовой статистики США, как важного макроэкономического показателя. Нефть дорожает на фоне заявленного комитетом ОПЕК+ сохранения приверженности к политике сдерживания добычи, а также в надежде на рост спроса в США по мере восстановления американской экономики. Волатильность курса российского рубля будет повышенной по мере дальнейшего развития ситуации с санкционной повесткой. По нашим прогнозам, торговый диапазон USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в пределах 74–77. Что же касается торгового диапазона EUR/RUB, то его ожидаем на уровне 89–92.