05 февраля, пятница
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Курс доллара. Прогноз на 8–12 февраля

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

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Минувшую неделю рубль завершил уверенным укреплением позиций против ведущих мировых валют. В пятницу курс доллара на Московской бирже закрылся возле отметки 74,6 руб./$, что на 1,15 руб. ниже значений закрытия предшествующей недели. Начало недели не предвещало укрепления российской валюты. Во вторник доллар поднимался выше уровня 76,22 руб./$. Этому способствовали усилившаяся геополитическая напряженность вокруг России, а также рост курса доллара в мире. Однако в последующие дни ситуация улучшилась на фоне роста цен на нефть и коррекции курса доллара на мировом рынке.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Альфа-банк 75.00-77.00
МТС-банк 74.00-76.00
Банк Русский Стандарт 74.00-77.00
Банк Зенит 75.00
«БКС Мир инвестиций» 73.00-76.00
ПСБ 73.00-75.00
Консенсус-прогноз * 75.00

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

ПСБ
«БКС Мир инвестиций»
Банк Зенит
Банк Русский Стандарт
МТС-банк
Алексей Тарханов

Рубль может продолжить укрепляться к основным мировым валютам

В рамках предстоящей недели ожидаем движения пары USD/RUB в диапазоне 73–75 руб./$. Восстановление цен на нефть и некоторое снижение геополитической напряженности способствуют укреплению рубля. Плюс к этому активизировался спрос инвесторов на рисковые активы на фоне процесса вакцинации, который набирает обороты, а также на ожиданиях принятия в полном объеме пакета помощи американской экономике, предложенного президентом Байденом. В сложившихся обстоятельствах рубль может продолжить укрепляться к основным мировым валютам. При этом в случае существенного улучшения внешней конъюнктуры ожидаем тестирование нижней границы данного коридора.

Алексей Тарханов

Геополитические риски не будут оказывать заметного негативного эффекта

В начале следующей недели пара USD/RUB может торговаться в диапазоне 73–76 руб./$. На рынке повысился интерес к рисковым активам, в том числе сырьевым валютам, благодаря прогрессу в согласовании пакета стимулов в США на $1,9 трлн. После утверждения бюджетной резолюции в Сенате демократам достаточно простого большинства для успешного голосования. Минфин РФ в этом месяце выделит на покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила 45,6 млрд руб., что меньше, чем объемы покупок в январе (106,3 млрд). Это выглядит скорее позитивным моментом для рубля. Геополитические риски не будут оказывать заметного негативного эффекта на российскую валюту.

Алексей Тарханов

Внешнеполитическая риторика США пока сводится к возможности санкций с минимальным ущербом для рубля

Рубль предпринимает робкие попытки восстановиться на фоне локальных максимумов в нефтяных ценах и общем позитивном настрое на мировых рынках. Внешнеполитическая риторика США пока сводится к возможности санкций с минимальным ущербом для рубля и рублевых активов. Это позволяет кривой доходности ОФЗ перестать повышаться и создает предпосылки для коррекции. Таким образом, вполне вероятно, что на неделе рубль возьмет передышку и начнет консолидацию немного ниже уровня 75 руб./$. Среди возможных рисков выделяю вероятность дальнейшего укрепления доллара в мире и снижения нефтяных цен в рамках коррекции после быстрого роста в прошедшие несколько дней.

Алексей Тарханов

Волатильность курса российского рубля будет повышенной по мере дальнейшего развития ситуации с санкционной повесткой

На данный момент курс российского рубля растет вслед за дорожающей нефтью, а также на фоне попыток укрепления валют-аналогов на валютном рынке Forex. При этом рыночная активность может быть невысокой в ожидании выхода трудовой статистики США, как важного макроэкономического показателя. Нефть дорожает на фоне заявленного комитетом ОПЕК+ сохранения приверженности к политике сдерживания добычи, а также в надежде на рост спроса в США по мере восстановления американской экономики. Волатильность курса российского рубля будет повышенной по мере дальнейшего развития ситуации с санкционной повесткой. По нашим прогнозам, торговый диапазон USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в пределах 74–77. Что же касается торгового диапазона EUR/RUB, то его ожидаем на уровне 89–92.

Алексей Тарханов

Резко негативный сценарий пока отдаляется

Неделя заканчивается внезапным ростом рубля на фоне снижения премии за санкции: новых митингов пока не ожидается, а реакция Запада достаточно сдержанная. В следующую пятницу заседание ЦБ РФ, которое может пролить свет на отношение регулятора к наблюдаемому росту инфляции и его влиянию на траекторию процентных ставок. Резко негативный сценарий пока отдаляется, поэтому мы пересматриваем ожидаемый диапазон колебаний до 74–76 руб./$ на следующей неделе.

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