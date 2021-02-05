Рубль пошел в наступление

Российский рубль достиг максимума за неделю. По последним данным Московской биржи, доллар торгуется на уровне 75 руб., евро — 89,5 руб. Курс европейской валюты впервые за две недели опустился ниже отметки в 90 руб. Стимулом для российской валюты послужили заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Он сообщил, что в Европе до сих пор нет проектов санкций против России за «дело Навального».

Но как долго продлится укрепление? Главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров говорит, что пока ситуация на валютном рынке стабильна.

«Наверное, многие участники рынка делают вывод, что ожидать каких-то скорых решений, особенно жестких, в плане санкций, может быть, и не стоит. И это, конечно, отражается на курсе рубля. Ну и второй фундаментальный фактор — это цены на нефть, которые фактически приближаются к уровню $60 за баррель. Я думаю, мало кто еще месяц назад предполагал, что мы такие уровни будем видеть. Если посмотреть тренды годовой давности, то рубль находился где-то на уровне 62 – 64 руб. за доллар, а не 74 – 75 в настоящее время.

Высокие цены на нефть приводят к большему притоку капитала.

Если мы не увидим серьезной коррекции по ценам на нефть, каких-то более конкретных и, может, более жестких шагов в сторону введения новых санкций против России, не исключено, что укрепление рубля может продолжиться в ближайшие дни.

Потенциал укрепления рубля составляет порядка 10 руб. к доллару при тех же ценах на нефть. Это не значит, что он будет реализован в ближайшее время из-за геополитических рисков, но я думаю, что риски никуда не денутся, даже если конкретных санкций мы не увидим, но, возможно, что рубль может укрепиться до 72-73 руб. за доллар при сохранении нефти на уровнях около $60 за баррель. При этом, я думаю, что в ближайшие недели мы можем это увидеть, если цены на нефть не уйдут ниже и не произойдет каких-то неприятных событий в области геополитики, не исключено, что рубль продолжит укрепляться».

Накануне новый президент США Джо Байден впервые публично потребовал освободить Алексея Навального и добавил, что будет жестко реагировать на любые враждебные шаги со стороны России. Также в Европейском союзе на днях заявили, что обсудят новые санкции против Москвы за приговор оппозиционному политику.

Сейчас это главный риск для рубля, уверен начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий: «Конечно, недавнее выступление Байдена, насколько ему поверят, не окажется ли это таким же, что называется, “бумажным тигром”, то есть последуют ли какие-то серьезные действия вслед за антироссийской риторикой. И, кроме того, антироссийские действия могут встречать весьма жесткое сопротивление со стороны торговых партнеров России в Европе.

В то же время, персональные санкции вряд ли могут обернуться какими-то проблемами для рубля.

А вот если начнут, например, по иранскому сценарию действовать, вплоть до отключения России от SWIFT, арест активов по всему миру, запрет на какие-либо транзакции с Россией, в этом случае, конечно, нам мало не покажется».

Тем не менее, как предполагают аналитики ВТБ Капитал, цены на нефть позволят национальной валюте укрепиться к марту до 72 руб. за доллар.

Иван Якунин