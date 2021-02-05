Рынок вакцин ждет пополнение

Корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в регулятор США. В конце января компания отчиталась об эффективности своего препарата, которая оценивается в 72%. А для предотвращения тяжелого течения болезни — в 85%. Этот результат хуже, чем у конкурентов. Сейчас в США официально разрешены вакцины компаний Pfizer и BioNTech, которая эффективна на 90%, и препарат Moderna, его показатель составляет 94,5%.

Сами по себе эти данные не информативны, считает первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. Для того чтобы понять, какая из вакцин лучше, нужно учитывать еще несколько характеристик, пояснил эксперт:

«Первая эффективность — это так называемая иммунологическая эффективность вакцины.

Например, исследователи говорят, что вакцина должна вырабатывать антитела в отношении такого-то белка, потом делают специальный тест и говорят, какой процент привитых именно эти антитела в большом титре выработали. Но это совершенно не говорит о том, что она будет защищать от инфекции. Это как, например. синтезировать какой-то белок или взять его откуда-то и вызвать на него, условно говоря, иммунологическую реакцию, и все.

Поэтому сама по себе иммунологическая эффективность вакцины как раз и должна провериться в третьей фазе, о которой все говорят, для того чтобы мы увидели фактически эффективность вакцинации в реальной среде, то есть уже в населении, на популяции. Второй посыл — то, что востребована будет в итоге как раз вакцина, которая будет обладать наивысшей эффективностью, наименьшим уровнем осложнений и будет приемлемой по цене. И еще плюс четвертое условие — логистика перемещений».

Вакцина производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson & Johnson, сделана на основе ослабленного аденовируса, который вызывает иммунный ответ в организме человека. Так же, как и российский «Спутник V». Кроме того, препарат однокомпонентный — для защиты от COVID-19 повторной дозы не требуется.

Особенности вакцины от Johnson & Johnson могут стать ее важными преимуществами на рынке, отметил руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный: «Она вводится одним уколом, это очень большое преимущество, потому что далеко не все люди доходят до второго. Кроме того, она перевозится при 2 – 8 градусах, что большое преимущество по сравнению с вакциной Pfizer, и то, что она хорошо защищает от тяжелого течения. Вообще эффективность 72% — это, конечно, не 92%, но все равно лучше, чем ничего.

Поскольку сейчас вакцин не хватает, значит там, где испытывают недостаток в Pfizer и Moderna, будут закупать Johnson & Johnson.

Кстати, они исследуют режим введения с двумя уколами, может быть, он позволит повысить немного эффективность. И по аналогии с AstraZeneca, у которой тоже один и тот же вектор вводится два раза, и после второго введения все-таки эффективность повышается».

Не исключено, что США в будущем сертифицируют и российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на нескольких американских ученых. Инфекционисты отметили, что в Штатах всерьез стали рассматривать российский препарат после статьи о ней в авторитетном журнале The Lancet. Эта публикация повысила доверие к «Спутнику», но все-таки американцы хотели бы провести дополнительные испытания.

Журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V». Они подтверждают ее безопасность и эффективность, которая составляет около 92%. Антитела к коронавирусу после «Спутника V» были обнаружены у 98% добровольцев.

Светлана Белова