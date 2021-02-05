Артезианскую скважину глубиной 360 м открыли после ремонта в Новороссийске

На насосной станции ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» после капитального ремонта запущена в работу артезианская скважина, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска. Скважина глубиной 360 м – шестая из отремонтированных в ходе восстановления работоспособности артезианских скважин на троицком групповом водопроводе. Работы велись с 2019 года, за это время были введены в эксплуатацию пять скважин глубиной по 120 м.

В результате ремонта скважин, возраст которых насчитывает несколько десятков лет, с глубины 120 метров поступает не менее 60 куб. м воды в час, с глубины 360 – более 80 куб.м.

В настоящий момент подрядная организация выполняет капитальный ремонт еще одной скважины глубиной 360 метров, которая будет запущена в конце февраля. До начала летнего сезона планируется завершить ремонт четырех артезианских скважин.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, снабжающий Новороссийск и Геленджик Троицкий водопровод запустят 26 мая, к лету 2021 года будет построен его новый участок.

Ольга Логинова