Российского легкоатлета Носкова лишили серебра Кубка Европы в спортивной ходьбе

Дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) аннулировал результаты российского легкоатлета Ивана Носкова, показанные в период с 29 января по 2 июня 2015 года. Причиной стало повторное обнаружение запрещенного вещества в ранее взятых допинг-пробах. Решение AIU лишило Носкова серебряной медали Кубка Европы 2015 года в спортивной ходьбе на 50 км.

«Спортсмен уже отбыл максимальный срок дисквалификации в четыре года за первое нарушение правил, а его показатели со 2 июня по 15 июля 2015 года уже аннулированы»,— указано на сайте AIU. Организация отмечает, что решение можно обжаловать.

Как ранее сообщал “Ъ”, в пробах другого российского легкоатлета Сергея Шубенкова обнаружили следы фуросемида. Источник “Ъ” отмечает, что запрещенное вещество было обнаружено в «мизерной» концентрации, и допустил, что «проба B вообще ничего не покажет». AIU пока не сообщала о попадании Шубенкова в список временно отстраненных легкоатлетов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Российской легкой атлетике подливают допинга».