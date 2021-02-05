Кубань уступила Крыму по доле потенциальных отдыхающих в 2021 году

В рейтинге наиболее популярных мест для летнего отдыха россиян в 2021 г. курорты Черноморского побережья Краснодарского края занимают третью строчку – посетить их в сезон отпусков планируют 10% россиян, подсчитали аналитики сервиса путешествий Туту.ру. Больше всего россиян (27%) планируют провести лето дома, на даче или в деревне. На втором по популярности месте – отдых в Крыму, его выбрали 14% участников опроса. Также в первую десятку рейтинга попали курорты Кавказских Минеральных вод (4%), Турция (7%), другие регионы России (6%) и другие страны (15%). Также 15% жителей страны вообще не рассчитывают отдыхать в 2021 г.

Также аналитический центр Туту.ру подсчитал количество забронированных билетов, и выяснил, что чаще всего покупают билеты в Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик. Кроме того, в десятке самых популярных внутренних направлений – рейсы в Калининград, Магадан и Петропавловск-Камчатский. На внешние направления авиабилеты бронируются пока сдержанно из-за фактора неизвестности, сложно спрогнозировать ситуацию с международными путешествиями к лету 2021 г.

Рейтинг был подготовлен на основе результатов опроса, в котором приняли участие 1300 пользователей сервиса.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 г. курорты Краснодарского края готовятся принять 16 млн туристов. По итогам 2020 года на Кубани отдохнуло 12 млн человек, что на треть меньше, чем годом ранее, когда Краснодарский край посетило 17,3 млн туристов.

Ольга Логинова