Члены команды Борреля встретились с адвокатом Навального

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал журналистам, что члены его команды встретились с адвокатом Алексея Навального Ольгой Михайловой. Господин Боррель проводит пресс-конференцию с российскими и европейскими журналистами после состоявшейся сегодня, 5 февраля, в Москве встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее в Брюсселе не исключали, что господин Боррель может запросить встречу лично с Алексеем Навальным. Однако в итоге такого пункта в повестке его визита в Москву не оказалось. «В настоящее время от кого-либо из иностранных представителей обращений о даче разрешения на свидание с Навальным не поступало»,— сообщила в пятницу днем агентству «РИА Новости» пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко. Неназванный дипломатический источник подтвердил журналистам, что на момент окончания переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Жозеп Боррель «не направлял запрос в российский суд на встречу с Навальным».

Переговоры Сергея Лаврова и Жозепа Борреля стали ключевым пунктом визита последнего в Москву. «Мой визит пришелся на время ареста и осуждения Алексея Навального, а также тысяч демонстрантов. Как вы понимаете, я передал господину Лаврову свою глубокую обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полному расследованию его отравления»,— сказал господин Боррель на итоговой пресс-конференции. Он подчеркнул, что ЕС уважает российский суверенитет, но напомнил: РФ «связана принципами верховенства закона, соблюдения прав человека и основных свобод, которые важны как для ЕС, так и для России». Жозеп Боррель также отметил, что пока «ни одна страна-член Евросоюза не внесла предложений о санкциях в отношении России в связи с делом Навального», но дал понять, что эту тему затронут на заседании министры иностранных дел стран ЕС, которые соберутся 22 февраля.

В свою очередь, Сергей Лавров, комментируя «дело Навального», вновь заявил об отсутствии доказательств отравления оппозиционера. «Многочисленные наши заходы насчет того, чтобы получить все-таки результаты этих анализов (Алексея Навального.— “Ъ”), ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставший уже таким ручным и послушным технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО.— “Ъ”) нам не дают ответов. Просто не дают: "Вы сами все знаете". Ну, это же невежливо, мягко говоря»,— сказал он. Возможные санкции против РФ в связи с последними событиями Сергей Лавров назвал «внутренним делом Европейского союза». «Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе»,— резюмировал министр.

О реакции Европы и США на приговор Алексею Навальному — в материале “Ъ” «Ветер западный, проверенный».

Елена Черненко, Павел Тарасенко