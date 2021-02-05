На Дворцовой площади в Петербурге планируют открыть зону просмотра матчей Евро-2020

В июле на Дворцовой площади в Петербурге планируется открыть зону публичного просмотра матчей Евро-2020. Об этом сообщил депутат муниципального совета МО «Гражданка» Вадим Сафонов.

По его словам, председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, в ответе на его запрос, сообщил, что зона просмотра будет работать на Дворцовой площади 2, 3, 6, 7 и 11 июля. В этот период будет задействована половина Дворцовой со смещением к Миллионной улице и Певческому мосту. Общая площадь зоны составит до 13 тыс. м. кв. Для исключения доступа зрителей к Александровской колонне будет установлено ограждение.

Депутат считает, что Дворцовая площадь и Эрмитаж «не то место, где возможно проведение мероприятий потенциально опасных для нашего культурного достояния».

Ранее в УЕФА подтвердили, что планируют провести чемпионат Европы летом 2021 года в 12 городах, в том числе и в Петербурге.