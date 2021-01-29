В Смольном надеются, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями

Гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский обсудили подготовку к Евро-2020. Господин Пиотровский заявил, что власти города сделают все возможное, чтобы матчи чемпионата прошли на высоком уровне. Кроме того, он выразил надежду на проведение игр со зрителями.

«Мы с осторожным оптимизмом надеемся, что матчи Евро этим летом в нашем городе пройдут со зрителями», — заявил господин Пиотровский.

Напомним, что ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что планирует провести чемпионат Европы летом 2021 года в 12 городах, в том числе и в Петербурге.