В Санкт-Петербурге появятся мусорные теплоэлектростанции

Впервые опубликован список российских агломераций, в которых появятся мусорные теплоэлектростанции (МТЭС), перерабатывающие определенные категории бытовых отходов в электроэнергию. Об этом пишут «Ведомости».

В рамках первого этапа проекта в качестве мест постройки станций указаны Подмосковье, черноморское побережье в районе Сочи, Кавминводы и Тамань. Санкт-Петербург вошел во второй этап вместе с Екатеринбургом, Нижним Новгородом, Самарской и Ростовской областями. Постройка и запуск предприятий ожидаются в 2022-2023 годах. Предприятия будут строится в рамках нацпроекта «Экология», который предусматривает ликвидацию мусорных полигонов страны.

При этом в ВЭБ.РФ, из чьей презентации сведения стала известна, пояснили «Ведомостям», что список предварительный.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что объемы уборки на водных объектах Петербурга увеличились в 1,5 раза за последние пять лет.