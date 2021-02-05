05 февраля, пятница
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Фото: Tiffany

«Красота украшения зависит от камня»

Анна Минакова — об украшениях с сердечками

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Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему драгоценные и полудрагоценные камни с огранкой в виде сердца пользуются популярностью.


Китайский новый год и 14 февраля — горячий сезон для ювелирных и часовых брендов. А еще время, когда представляют объекты весьма сомнительной эстетической привлекательности, можно сказать откровенный китч. Только часы с сердечками на циферблатах, в каких только вариантах не существующие, чего стоят!

И это большей частью не ювелирные или коктейльные модели, а часы на каждый день. При этом невероятно сложно представить себе женщину, которая захочет ходить с утра до вечера в сердечках.

Украшения с сердечками тоже вызывают много вопросов. Есть и отличные стильные варианты вроде Return to Tiffany, и откровенная пошлость и китч. Сейчас очень популярны драгоценные и полудрагоценные камни с огранкой в виде сердца. Тут красота украшения, прежде всего, зависит от камня: чем он красивее, тем лучше. А, например, розовый бриллиант с соответствующей огранкой — еще и неплохая инвестиция.

Но, к сожалению, этим трендом, который в последнее время популярен не только 14 февраля, пытаются воспользоваться и некоторые бренды, продавая за сотни тысяч рублей ограненные сердцами недорогие камни, вроде голубых топазов или розовых кварцев. Никакая наценка за бренд такое не оправдывает.

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