Журналисты заблокированных на Украине телеканалов создали свой YouTube-канал

Коллектив журналистов телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина» создали свой YouTube-канал «Стоп цензура 112 Украина, ZIK, Newsone». Ранее эти телеканалы были закрыты указом президента Украины Владимира Зеленского.

В заявлении журналистов говорится, что они продолжат доносить правду до своих зрителей и отстаивать право людей смотреть честные, объективные новости. «Ни угрозы, ни запугивание не остановят нас. Попытки устроить "Северную Корею", где звучит только та информация, которая выгодна власти,— не пройдут»,— приводит телеканал «112 Украина» выдержку из их заявления.

3 февраля на Украине прекратили вещание «112 Украина», ZiK и NewsOn. Господин Зеленский ввел против них санкции в рамках борьбы с «пропагандой, финансируемой страной-агрессором».

Представители телеканалов назвали запрет «политической расправой над неугодными СМИ». Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что инициирует процедуру импичмента президента.

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