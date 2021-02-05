Петербуржцам будут предлагать путевки в Белоруссию

Туроператоры после новостей о восстановлении железнодорожного и воздушного сообщения России и Белоруссии заявили о готовности реализовывать путевки на белорусском направлении. Об этом сообщают «РИА Новости», цитируя заявление пресс-секретаря Российского союза операторов Ирины Тюриной.

Госпожа Тюрина подчеркнула, что туроператоры обеих стран ждали этого момента и готовы начать «активную работу» после начала полноценной продажи билетов на поезда и самолеты. Также она отметила, что продажа путевок на выходные в связи с Международным женским днем 8 марта уже начались.

Восстановление турпотока из России в Белоруссию РСТ ожидают в течение следующим трех-четырех месяцев.

Ранее “Ъ” сообщал, что «Белавиа» возвращают регулярные рейсы в Петербург и Ростов-на-Дону.