В Новороссийске демонтируют около 400 незаконных рекламных конструкций

В Новороссийске проведут инвентаризацию объектов наружной рекламы, в ходе которой будет составлен общий реестр рекламных конструкций. Также планируется демонтировать около 400 конструкций с признаками нарушений. Об этом сообщила в Instagram первый заместитель главы города Светлана Калинина.

Кроме того, по ее словам, предложено разработать и реализовать пилотный проект архитектурно-художественной концепции размещения информационных и рекламных конструкций на недвижимом имуществе города (дизайн-код). Госпожа Калинина отметила, что он должен представлять свод правил и рекомендаций по проектированию стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды.

«Это коснется вывесок, рекламы, элементов благоустройства, навигации и информации. Их разработка и применение является необходимым условием для развития архитектурно-художественного облика города»,- прокомментировала она.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее на улицах Краснодара выявлено 426 информационных указателей, установленных без получения соответствующих разрешений. Сейчас их также планируется демонтировать, а договор с предприятием, отвечавшим за их изготовление и эксплуатацию, расторгнуть.

Алексей Белянин