Евгений Дёмкин поддерживает индивидуальное строительство

«Зимнее хранение» - уникальная акция для клиентов, в рамках которой частные лица могут приобрести стройматериалы производства ПЗСП зимой, а вывезти весной сразу на строительную площадку, при этом воспользоваться услугой бесплатной доставки. Предприятие обеспечивает сохранность стройматериалов и гарантирует возможность их вывоза до 31 мая 2021 года.

Пресс-служба АО «ПЗСП»

Приобрести продукцию в Торговом доме ПЗСП до начала строительного сезона и оставить её на хранение выгодно по нескольким причинам. Так, клиенты всегда могут быть уверены, что товары будут в наличии в любом объеме, к тому же зимой можно комфортно выстроить график платежей и приобрести нужный объём материалов. Важно, что цена на стройматериалы зимой ниже, чем перед началом строительного сезона.

В этом году условия «Зимнего хранения» распространяются на газобетонные блоки производства АО «ПЗСП», кирпич, а также утеплитель разных марок.

Ещё один бонус - компенсация доставки блочной продукции ПЗСП, а также сопутствующих товаров. Клиенты смогут воспользоваться бесплатной доставкой продукции, приобретенной до 31 марта, на расстояние 40 километров при полной предоплате и отгрузке в объеме кратном грузовой панели.

Генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин: «Мы хотим, чтобы нашим клиентам было удобно и выгодно строить дома из качественного материала – газобетона ПЗСП, поэтому продолжаем акцию «Зимнее хранение». Акция позволит пермякам сэкономить на стройматериалах, а также застраховаться от роста цен».

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.