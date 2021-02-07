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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Отличите ли вы полицейского от милиционера?

Тест “Ъ” к десятилетию переименования органов правопорядка

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Проведенная 10 лет назад по инициативе президента Дмитрия Медведева реформа МВД не ограничивалась сменой вывески. Была изменена юридическая основа работы органов — закон «О полиции» заменил закон «О милиции» 1991 года.


Какие спецсредства, недоступные милиции, появились в распоряжении полиции?

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Там, где сотрудник милиции мог применять палки резиновые, сотруднику полиции предписано использовать...

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Полиции, в отличие от милиции, запретили наносить удары палками…

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А применять водометы полиции теперь нельзя…

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Какие новеллы в отношении использования огнестрельного оружия появились в законе «О полиции»?

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В отличие от милиции одним из основных критериев официальной оценки деятельности полиции теперь является…

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Зато в принципах деятельности полиции после переименования больше не упоминается…

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В число обязанностей полиции, в отличие от милиции, больше не входит…

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Зато в новом законе у полиции появились полномочия…

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При взаимодействии с гражданами у сотрудников полиции, в отличие от милиционеров, появилась обязанность…

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Сотрудники полиции, в отличие от милиционеров…

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А что они обязаны делать не только в служебное, но и во внеслужебное время?

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