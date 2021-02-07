Отличите ли вы полицейского от милиционера?

Проведенная 10 лет назад по инициативе президента Дмитрия Медведева реформа МВД не ограничивалась сменой вывески. Была изменена юридическая основа работы органов — закон «О полиции» заменил закон «О милиции» 1991 года.
Проведенная 10 лет назад по инициативе президента Дмитрия Медведева реформа МВД не ограничивалась сменой вывески. Была изменена юридическая основа работы органов — закон «О полиции» заменил закон «О милиции» 1991 года.
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