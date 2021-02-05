Фонд облигаций ВТБ стал лидером по доходности и притоку средств ВТБ Фонд Казначейский в январе показал лучшую доходность среди всех ПИФ, инвестирующих врублевыеоблигации (1,14% за месяц;для ПИФ с СЧА свыше 50 млн руб)

Высокие результаты управления фондом привлекают все большее число клиентов. Фонд по итогам января стал лидером рэнкинга всех российских ПИФ по объему привлечения по данным Investfunds. Клиенты вложили в него более 1,9 млрд руб. за месяц. Это 6,8% от всего объема, который привлекли российские фонды.Фонд является крупнейшим на российском рынке ПИФ, его стоимость чистых активов превышает 73 млрд руб. Он регулярно занимает первое место по объемам привлечения в России.

Другие фонды облигаций ВТБ также оказались в лидерах по доходностисреди всех ПИФ облигаций, включая инвестирующие в иностранной валюте. ВТБ - Фонд еврооблигаций развивающихся стран обеспечил инвесторам доходность в 3,73% за месяц, ВТБ - Фонд Еврооблигаций – в 3,42%.

Сегодня в линейке фондов ВТБ – 57 ПИФ, из которых 9 биржевых, 23 открытых. В общей сложности в январе клиенты вложили в открытые и биржевые ПИФы ВТБ более 6 млрд руб.

«Мы видим, что интерес к паевым фондам сегодня значительно растет и стремимся активно развивать данное направление. По итогам 2020 г. ВТБ Капитал Инвестиции были лидерами российского рынка по объемам привлечения в ПИФы всех типов, и мы рассчитываем сохранить и укрепить свои позиции на этом рынке в текущем году. Добиться этого нам помогут высокие результаты в управлении средствами фондов, минимизация комиссий и широкая линейка ПИФ, в которой каждый клиент может найти подходящий ему продукт», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.