В Москве вакцинировали от COVID-19 все дома престарелых

В Москве завершилась вакцинация от COVID-19 в психоневрологических интернатах и пансионатах для ветеранов труда, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Двумя компонентами вакцины привились 93% жителей учреждений, или 9 тыс. человек, пояснила она. Оставшиеся 7% имеют медицинские противопоказания и не стали делать прививку.

«В столице проживают более 3 млн в человек пенсионного возраста. Эти люди больше всех страдают во время заболевания коронавирусом. Поэтому защитить старшее поколение стало нашей общей обязанностью, в том числе мы не забыли о проживающих в домах престарелых. В Москве работает 11 городских пансионатов для ветеранов труда и 20 домов-интернатов. Для них вместе с городскими поликлиниками мы организовали выездную вакцинацию. Сегодня мы завершили этот процесс, всего привито более 9 тыс. проживающих — это 93% всех проживающих, у кого нет противопоказаний к вакцинации»,— приводятся на сайте столичного департамента труда и соцзащиты слова госпожи Раковой.

В материале отмечается, что побочные эффекты возникли у 1,9% привитых. Более 4,4 тыс. вакцинировавшихся старше 60 лет, около 338 человек — старше 90 лет, девять пенсионеров — старше 100 лет, а самому старшему привившемуся ветерану недавно исполнилось 104 года.

Напомним, 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. Пока граждане могут привиться только вакциной от коронавируса «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Журнал The Lancet 3 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V». Эффективность вакцины подтверждена на уровне выше 90%.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Спутник V" стимулировал появление авторитета».