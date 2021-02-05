Лилия Галимова о голодовке лидера ВТОЦ: «Здесь больше эмоций»

Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) не обращался к властям Татарстана с заявлением о политической голодовке лидера организации Фарита Закиева. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова.

«Непосредственно к нам они в своих письмах просьбой принять какое-то решение не обращались. Насколько я понимаю, у них есть вопросы к прокуратуре. Но это орган власти, который в рамках своих полномочиях действует»,— заявила она на брифинге в Доме правительства Татарстана.

При этом, по словам госпожи Галимовой, в аппарате президента «видели публикации СМИ» о голодовке. Вместе с тем власти считали, что ВТОЦ «не совсем корректно позиционирует» себя, заявляя, что представляет «весь татарский народ».

«Здесь больше эмоций, чем содержательной чести»,— заявила Лилия Галимова.

Напомним, глава президиума ВТОЦ Фарит Закиев с 3 февраля начал политическую голодовку в связи с иском прокуратуры о признании организации экстремистской. Рассмотрение иска Верховным судом Татарстана назначено на 24 февраля.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"