ВТОЦ решил взять голодом

Лидер Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев с 3 февраля начал политическую голодовку в связи с иском прокуратуры о признании организации экстремистской. Он считает претензии надзорного органа «абсурдными» и хочет привлечь к этому внимание общественности и международного сообщества. К голодовке могут присоединиться и другие члены ВТОЦ. Эксперты считают, что акция татарских активистов вряд ли будет иметь успех, поскольку ВТОЦ уже не такая «могущественная организация», как это было в 1990-х годах, и уже не пользуется поддержкой республиканских элит.



Председатель Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев начал политическую голодовку в среду утром. Таким образом он протестует против иска прокуратуры Татарстана, которая потребовала через суд признать организацию экстремистской и ликвидировать ее. Фариту Закиеву 66 лет. Он сообщил „Ъ”, что продолжит употреблять воду, но откажется от любой еды. Господин Закиев предположил, что другие члены ВТОЦ присоединяться к его акции позднее.

«Мы хотим привлечь внимание общественности к этому процессу. Хотим, чтобы нас услышали в Европарламенте»,— сказал Фарит Закиев „Ъ“. Претензии прокуратуры он считает «необоснованными»: «Провели экспертизу устава, с которым мы работаем 16 лет, и нашли там признаки экстремизма. Это полный абсурд!» Также глава ВТОЦ добавил, что его организация — единственная, которая «борется за сохранение языка, культуры татарского народа и государственности Татарстана», а республики по Конституции России являются государствами. «С ноября мы боремся против федерального закона, который отменил конституционные суды республик,— это тоже является нападением на государственность. Что же тогда у нас за конституция, которая не может защищаться судом?» –– напомнил господин Закиев.

Напомним, ВТОЦ имел большое влияние в республике в 1990-х годах, выступал за суверенитет Татарстана. В последние годы организация находится в оппозиции не только к федеральным, но и к местным властям. Активисты традиционно проводят акции в день принятия декларации о суверенитете ТАССР (30 августа), день памяти защитников Казани от войск Ивана Грозного (отмечается в октябре), День конституции Татарстана (6 ноября). Также члены ВТОЦ активно выступали против отмены обязательного изучения татарского языка в школах республики.

Иск прокуратуры будет рассмотрен в Верховном суде Татарстана 24 февраля. В надзорном органе считают, что деятельность ВТОЦ «противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, целостности ее территории, безопасности государства и общества, нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан».

К иску, оформленному на 11 листах, прокуратура приложила 230 листов с материалами, по ее мнению, доказывающими противоправную деятельность организации. В частности, прокуратура имеет претензии к митингу, проведенному ВТОЦ в октябре 2019 года по случаю Дня памяти защитников Казани, павших от войск Ивана Грозного в 1552 году. Прокуратура считает, что на этом мероприятии «выступления отдельных лиц были направлены на распространение экстремистской идеологии». Нескольких участников мероприятия, включая заместителя председателя ВТОЦ Галишана Нуриахмета, привлекли к административной ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств» (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

Ранее ВТОЦ получал предупреждение от прокурора республики Илдуса Нафикова о недопустимости экстремизма. Прежде экстремистской организацией по решению суда было признано отделение татарского общественного центра в Набережных Челнах, но ВТОЦ причастность к отделению отрицает.

Накануне организация распространила обращение к властям региона и руководителям международных организаций. «Признание ВТОЦ экстремистской организацией равносильно признанию экстремистом татарского народа, признанию экстремистской идеи государственности Республики Татарстан и положений о федерализме Конституции РФ»,— говорится в тексте. Суд над ВТОЦ называется «неуважением к татарскому народу».

Фарит Закиев сообщил „Ъ“, что 13 февраля ВТОЦ планирует провести «экстренный расширенный курултай татарского народа», куда также будут приглашены чиновники, чтобы обсудить, как можно сохранить татарский центр.

«ВТОЦ была когда-то мощной организацией. Тогда она могла представлять какую-то опасность, но не было политического решения о ее ликвидации. А сейчас идет зачистка хвостов, общий курс на завинчивание всего и вся»,— считает казанский политолог Сергей Сергеев.

По словам эксперта, политическая голодовка, скорее всего, «не даст никакого результата»: «Это больше жест отчаяния». При этом господин Сергеев не исключает, что у ВТОЦ остались «контакты с республиканской элитой». Однако вряд ли власти республики защитят организацию, полагает эксперт. «Раньше ВТОЦ использовался властями, но сейчас для них это отработанный материал»,— заключает он.

Кирилл Антонов