Петербургские парламентарии предложили передавать участки под парковку у жилых домов без торгов

Депутаты петербургского Заксобрания от «Единой России» Алексей Цивилев и Денис Четырбок предложили передавать в аренду без торгов участки под парковку для жителей многоквартирных домов. Инициатива была одобрена городским парламентом в первом чтении.

Авторы законопроекта предлагают собственникам создать юрлицо и подавать заявку на аренду участка под парковки на срок до 3 лет. Въезд на территорию парковки можно будет закрыть шлагбаумом. Расходы за содержание и благоустройство парковок ляжет на самих жителей.

Так как ряд депутатов назвали проект недоработанным, поправки к инициативе подготовят до мая.