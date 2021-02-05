Заболеваемость COVID-19 среди тюменских школьников снизилась на 22%

С 25 по 31 января заболеваемость коронавирусной инфекцией среди школьников Тюменской области снизилась на 22%, сообщил региональный оперштаб со ссылкой на руководителя областного управления Роспотребнадзора Галину Шарухо.

В целом заболеваемость COVID-19 в регионе за последние две недели снизилась на 5%, говорится в сообщении. Среди людей старше 65 лет заболеваемость упала на 10%, однако эта категория граждан лидирует по количеству заболевших и составляет 21% от общего числа заразившихся коронавирусом.

По данным оперштаба, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о постепенном снятии ограничительных мер. «Я призываю к максимальному спокойствию — у нас нет повода для эйфории. Динамика снижения заболеваемости COVID-19 только зарождается, вирус еще не отступил. Поэтому снятие ограничений может быть только постепенным», — сказал он.

Ранее господин Моор объявил о снятии ограничений на работу предприятий общественного питания после 23:00. Запрет на работу в ночное время для ночных клубов и танцевальных площадок сохранился.

С начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 28 909 случаев коронавирусной инфекции. Более 27 тыс. пациентов уже выздоровели, еще 254 человека скончались.

Михаил Мананников