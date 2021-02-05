Полиция хочет получить доступ к телефонным контактам россиян

4 февраля МВД объявило тендер в размере 63 млн руб. на доработку своего официального мобильного приложения, обнаружил “Ъ” на портале госзакупок. В приложение нужно интегрировать модуль «Антимошенник», который позволит пользователям приложения распознавать звонки с мошеннических номеров. При этом пользователь должен будет предоставить доступ к своей телефонной книге.

Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд считает, что МВД планирует пополнить свою базу за счет контактов пользователей. По его мнению, это несет риски злоупотреблений и утечки данных.

Подробности — в материале “Ъ” «МВД пойдет на контакты».