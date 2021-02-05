Курское предприятие «Черкизово» не завозило коронавирус в Китай

Администрация Курской области заявила, что местная птицеперерабатывающая фабрика «Черкизово» не было источником коронавируса. Ранее власти Китая выявили инфекцию на упаковке с трех предприятий группы в Воронежской, Курской и Брянской областях.

По данным регионального комитета агропромышленного комплекса, коронавирус был обнаружен «на смывах с внешней упаковки паллеты», на которой размещается до 500 кг мяса и субпродуктов. При этом паллета «находится в индивидуальной упаковке, с нее смывы коллегами из Китая не производились».

В областной администрации отметили, что с расположенного в Горшеченском районе фабрики птицеводческая продукция транспортируется на предприятие в Липецкой области «для формирования партии и последующего отправления в Китай». «Она проходит через несколько транспортных узлов, где соприкасается со сторонними грузами, обслуживающим персоналом», — добавили в администрации.

Александр Прытков