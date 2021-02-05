Директор Центра Гамалеи подтвердил версию петербургских ученых о спаде пандемии

Нужные для образования устойчивой иммунной прослойки 60% населения страны возможно достичь уже к середине 2021 года, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.

Господин Гинцбург подчеркнул, что такой оптимистичный сценарий возможен «при том уровне производства вакцины, который существует».

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о выходе прогноза математиков СПбГУ, согласно которому во второй декаде апреля уровень заболеваемости в городе может достичь 0,1% при условии массовой вакцинации.