Ученые СПбГУ спрогнозировали спад пандемии к маю

Центр интеллектуальной логистики при СПбГУ составил прогноз, согласно которому уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге сойдет на нет при условии массовой вакцинации, сообщают «РИА Новости».

Согласно опубликованным материалам Центра, во второй декаде апреля уровень заболеваемости может достичь 0,1%, затем продолжит уменьшаться и достигнет нуля. Обязательное условие этого – охват вакциной «значительной части восприимчивого к вирусу населения города».

Ранее днем “Ъ-СПб” сообщал, что в Петербург прибыла новая партия вакцины от COVID-19.