«Дебиторку» краснодарского станкзавода «Седин» продают за 2,5 млн рублей

Права требования ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод Седин» выставлены на торги за 2,5 млн руб., сообщает в ЕФРСБ конкурсный управляющий банкрота.

Тремя лотами реализуют права требования ЗАО «Станкозавод Седин» к ООО «Ханза-Флекс Ком» в размере 125,7 тыс. руб.; право требования к ООО «Седин-Югмехцентр» в размере 141,5 тыс. руб. и к ООО «Седин-Инвест» в размере 2,2 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в мае 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края признал Краснодарский станкостроительный завод «Седин» банкротом и ввел на нем процедуру конкурсного производства. На тот момент должник имел просроченную задолженность в сумме 275 млн руб. и имущество балансовой стоимостью 419 млн руб. (станки и оборудование).

История Завода имени Седина ведет свое начало с 1911 года. В советские годы предприятие являлось ведущим производителем станков в стране и экспортировало их в 65 стран мира. На мощностях завода в 2016 году был создан Южный завод тяжелого машиностроения (ЮЗТС).

Наталья Решетняк