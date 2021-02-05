Cupra готовит «заряженный» купе-кроссовер Formentor VZ5

Марка Cupra, которая была выделена компанией Seat в отдельный суббренд, анонсировала «заряженный» вариант купе-кроссовера Formentor.

Никакой информации о новинке пока нет. Судя по тизеру, модель получит более агрессивный аэродинамический обвес и спортивную выхлопную систему с четырьмя патрубками. Известно, что Formentor VZ5 получит 5-цилиндровый двигатель, параметры которого пока не раскрыты.

Премьера Cupra Formentor VZ5 состоится 22 февраля — дебют автомобиля приурочат к 3-летию создания испанского бренда. Напомним, базовый купе-кроссовер Cupra Formentor был показан в марте 2020 года.