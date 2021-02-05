Nissan назвал дату премьеры нового Qashqai

Компания Nissan назвала дату премьеры кроссовера Qashqai нового поколения, который выйдет на рынок в 2021 году.

Официальный дебют автомобиля, как следует из опубликованного на YouTube-канале японского автопроизводителя видеотизера, состоится 18 февраля. В ролике, помимо даты премьеры, показаны части фар и элементов кузова, цифровая панель приборов, мультимедийная система и обивка сидений.

Ранее Nissan показал тизеры салона нового Qashqai, а также раскрыл технические подробности о кроссовере, который впервые получит гибридную модификацию на европейском рынке.

Напомним, на европейский рынок новый Nissan Qashqai выйдет весной 2021 года, а сроки появления новой модели в России, где налажена локальная сборка автомобиля, не названы.