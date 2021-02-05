05 февраля, пятница
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Nissan назвал дату премьеры нового Qashqai

Компания Nissan назвала дату премьеры кроссовера Qashqai нового поколения, который выйдет на рынок в 2021 году.

Официальный дебют автомобиля, как следует из опубликованного на YouTube-канале японского автопроизводителя видеотизера, состоится 18 февраля. В ролике, помимо даты премьеры, показаны части фар и элементов кузова, цифровая панель приборов, мультимедийная система и обивка сидений.

Ранее Nissan показал тизеры салона нового Qashqai, а также раскрыл технические подробности о кроссовере, который впервые получит гибридную модификацию на европейском рынке.

Напомним, на европейский рынок новый Nissan Qashqai выйдет весной 2021 года, а сроки появления новой модели в России, где налажена локальная сборка автомобиля, не названы.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя