Темп снижения волны пандемии в Петербурге замедлился

Вторая волна эпидемии в Петербурге постепенно спадает, но темп ее снижения в начале февраля замедлился, по сравнению с концом января. Об этом говорится в информационной справке, подготовленной Межведомственным советом по противодействию COVID-19.

«Для поддержания позитивной тенденции петербуржцам необходимо неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, избегать мероприятий с массовым скоплением людей», — считают в Межведомственном совете, отмечая, что самое надежное противоэпидемическое средство это вакцинация.

В то же время специалисты заявляют, что в Петербурге снижается распространение COVID-19. В сутки госпитализируют менее 500 человек с коронавирусом. В настоящее время в городе под наблюдением врачей находятся 44,9 тыс. заболевших.

Напомним, что Центр интеллектуальной логистики при СПбГУ составил прогноз, согласно которому уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге достигнет нулевых значений к середине мая.