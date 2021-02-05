Навального доставили в Бабушкинский суд

Оппозиционера Алексея Навального доставили из СИЗО «Матросская Тишина» в Бабушкинский районный суд Москвы, передает ТАСС. Там планируется рассмотрение дела в отношении оппозиционера по обвинению в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) в адрес ветерана. У здания усилены меры безопасности.

То, что господина Навального увезли из СИЗО, «РИА Новости» подтвердил сотрудник полиции из оцепления. «Дождь» передает, что у Бабушкинского суда уже собралась очередь из журналистов. Также в суд приехал представитель посольства Великобритании.

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Напомним, 2 июня Алексей Навальный в соцсетях прокомментировал видеоролик RT, в котором разные люди выражают поддержку поправкам к Конституции. Среди участников был ветеран Игнат Артеменко. Оппозиционер назвал участников видео командой продажных холуев, позором страны и людьми без совести. После этого против политика возбудили уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), ему грозит штраф до 1 млн руб. или до 240 часов обязательных работ. Вину Алексей Навальный не признал.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. С учетом домашнего ареста он проведет в колонии два года и восемь месяцев. В России прошло три несанкционированные акции в поддержку политика, задержали более 11 тыс. человек.

Подробнее о деле о клевете — в материале “Ъ” «СКР защитил честь ветерана».