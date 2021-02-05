В Ижевске планируют построить первый в Удмуртии приют для безнадзорных животных

В 2021 году в Ижевске могут начать строительство приюта для безнадзорных животных, который станет первым в Удмуртии. Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

«Вместе с представителями Главного управления ветеринарии Удмуртии, зоозащитных организаций АНО "Желтая бирка", Альянсом защитников животных обсуждаем, каким он будет. По расчётам управления ветеринарии, чтобы удовлетворить потребность Ижевска и ближайших к столице районов, нужен приют на 778 животных. По мнению зоозащитников, это слишком крупное учреждение. В ближайшее время мы вместе должны определить, какой должна быть оптимальная вместимость будущего приюта, чтобы и потребность обеспечить, и создать комфортные условия для обитателей»,— отметил господин Бекмеметьев.

Напомним, что ранее власти Ижевска заключили муниципальный контракт с АНО «Желтая бирка» на отлов безнадзорных животных в 2021 году. Его стоимость составляет 1,3 млн руб.