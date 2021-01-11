На отлов безнадзорных животных в Ижевске выделили 1,3 млн рублей

Власти Ижевска заключили муниципальный контракт с АНО «Желтая бирка» на отлов безнадзорных животных в 20201 год. Его стоимость составляет 1,3 млн руб., сообщает пресс-служба городской администрации.

«В течение года подрядчик будет оказывать услуги по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, временному содержанию, вакцинированию, стерилизации и маркированию каждой собаки или кошки. Затем должен быть осуществлен возврат животных в прежнее место обитания или поиск новых владельцев»,— говорится в сообщении.