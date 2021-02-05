Новосибирское реготедление «Единой России» приостановило членство депутата парламента

Руководство реготедления «Единой России» в Новосибирской области приостановило членство в партии депутата заксобрания Валентина Сичкарева, обвиняемого в мошенничестве.

«Президиум приостановил его членство до решения суда. Если его признают виновным, то дальше, как один из вариантов, будет ставится вопрос об исключении из партии. Но я знаю Валентина Викторовича очень хорошо и недоумеваю по этому поводу. У меня такое впечатление, что наши следственные органы в отношении него заблуждаются»,— рассказал “Ъ-Сибирь” первый заместитель секретаря новосибирского реготделения ЕР Андрей Панферов.

В январе этого года управление СКР по Новосибирской области сообщило о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении парламентария, владельца компании «Сельхозпрод» и главы одного из крестьянских хозяйств Валентина Сичкарева. По версии следователей, депутат может быть одним из участников крупной аферы с грантом, выделенным областным бюджетом на поддержку сельхозпроизводителей. Предполагаемый ущерб составляет около 2,3 млн руб.

Подробнее о деле в отношении Валентина Сичкарева — в материале “Ъ-Сибирь” «Депутата обвинили по-крупному».

Юлия Сасевич