В Омске на продуктовом складе произошел крупный пожар

В Омске загорелся продуктовый склад. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщило ГУ МЧС по региону. Пострадавших во время пожара нет.

Крупный пожар на продуктовом складе случился в Омске https://t.co/NVovP5oA0y pic.twitter.com/oLAomoTWyM — БК55, г. Омск (@bk55ru) February 5, 2021

«Самостоятельно из склада до прибытия пожарной охраны эвакуировались 8 человек»,— говорится в сообщении экстренных служб.

Склад находится на улице Казахстанская. На месте работают 83 человека личного состава и 19 единиц техники. Через два часа после возгорания пожар удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. м.