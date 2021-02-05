05 февраля, пятница
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В Омске на продуктовом складе произошел крупный пожар

В Омске загорелся продуктовый склад. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщило ГУ МЧС по региону. Пострадавших во время пожара нет.

«Самостоятельно из склада до прибытия пожарной охраны эвакуировались 8 человек»,— говорится в сообщении экстренных служб.

Склад находится на улице Казахстанская. На месте работают 83 человека личного состава и 19 единиц техники. Через два часа после возгорания пожар удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. м.

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